Kappers reageren opgelucht nu alle kapsalons dicht moeten: “Hechtere band dankzij onze strijd” Lieke D'hondt

24 maart 2020

14u27 2 Ronse De kappers moeten dan toch verplicht hun zaken sluiten. De sector heeft hard geijverd voor een algemene sluiting omdat de gezondheid van de kappers en hun klanten in het gedrang kwam. In Ronse reageren Jurgen Ruyskensveld en Jonathan Debunderie van ’t Kappershuys opgelucht: “Onze acties met de kappers hebben hun vruchten afgeworpen, zowel op lokaal vlak als nationaal.”

Jonathan Debunderie had al besloten om ’t Kappershuys te sluiten tot na de coronacrisis, maar samen met Jurgen Ruyskensveld was hij wel bezorgd om de houding van de overheid. Kappers hoefden namelijk niet verplicht te sluiten en liepen zo een hinderpremie mis. Bovendien liepen de collega’s die wel open bleven het risico ziek te worden. Ze namen contact op met verschillende ministers, maar kregen in eerste instantie geen bevredigende antwoorden. Tot dinsdagmiddag het bericht kwam dat alle kapperszaken nu toch tot minstens 5 april moeten sluiten en aanspraak maken op de hinderpremie van 4.000 euro.

Bedankt Ronsenaars

“We zijn samen met andere kappers in Ronse opgelucht. Onze acties met de kappers hebben hun vruchten afgeworpen, zowel op lokaal vlak als nationaal”, vertelt Jurgen. “Een klein positief kantje aan deze crisis: de kappers in Ronse hebben er alvast een hechtere band door gekregen. Wie weet kunnen we de kappersbond van Ronse nieuw leven inblazen. We willen ook de inwoners van Ronse bedanken voor hun massale steun aan de kappers.”