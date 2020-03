Kampen in paasvakantie afgelast, inschrijvingen kampen zomervakantie uitgesteld Lieke D'hondt

20 maart 2020

11u25 0

Als gevolg van de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus in te perken, zijn alle kampen en de jeugdwerking in de paasvakantie geannuleerd. Dat geldt ook voor de activiteiten in Ronse. De sportdienst laat wel weten dat iedereen die al was ingeschreven, het inschrijvingsgeld terug zal krijgen. Alle betrokkenen zullen hierover via mail op de hoogte gebracht worden. Het inschrijvingsmoment voor de zomerkampen, dat normaal op 22 maart zou doorgaan, valt eveneens weg en zal vervangen worden door een ander inschrijvingsmoment op een nog te bepalen datum.