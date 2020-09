Jongeren vallen schoonmaakster aan op straat in Ronse Ronny De Coster

01 september 2020

21u29 86 Ronse Een schoonmaakster die werkt voor het stadsbestuur van Ronse, is voor enkele dagen werkonbekwaam, nadat ze deze week door twee mannen op straat werd aangevallen.

Het zware geval van agressie heeft zich maandagochtend voorgedaan aan de stedelijke bibliotheek aan de Biesestraat in Ronse. De vrouw was er buiten aan het werk, toen twee mannen haar aanvielen. Het is niet duidelijk of de twee de bedoeling hadden om de dame te bestelen. Het slachtoffer is voor verzorging naar het Algemeen Ziekenhuis “Glorieux” gebracht voor verzorging. Ze kon de kliniek nog dezelfde dag verlaten, maar is een paar dagen werkonbekwaam. De daders zijn volgens het slachtoffer twee jongelui.

Eerste schepen Ignace Michaux reageert verbijsterd op de feiten van deze week. “Dat iemand wordt aangevallen op straat, is sowieso erg te betreuren en als het dan ook nog gaat om iemand van ons personeel, leef ik als schepen van de stad nog harder mee”, zegt Michaux. De verdachten waren dinsdagavond nog niet gevat. De politie onderzoekt de zaak en bekijkt daarvoor onder meer beelden van beveiligingscamera’s. De omgeving van de bibliotheek werd al vaker geplaagd door hangjongeren die voorbijgangers het leven zuur maken.