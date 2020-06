Jongeren plannen actie tegen racisme: “We vergeten te vaak dat er ook in Ronse racisme is” Lieke D'hondt

15 juni 2020

16u34 0 Ronse Twaalf Ronsese jongeren organiseren samen een protestactie tegen racisme. De groep heeft zich verenigd in het collectief ‘Ronse tegen Racisme’ en wil met een symbolische actie een debat over racisme in Ronse in gang zetten. “Iedereen weet dat er racisme is in Ronse. We zien en voelen het allemaal, het is tijd dat we er iets aan doen.”

Aandacht voor de strijd tegen racisme is er niet alleen in Amerika of in Belgische grootsteden, ook in Ronse rijpen er plannen om te protesteren. Twaalf jongeren met diverse achtergronden hebben zich verenigd om een vreedzame actie uit te werken. “Het plan was een statisch protest in het Bruulpark, maar wellicht moeten we nog wat wijzigingen doorvoeren”, zegt Simon Maladry in naam van Ronse tegen Racisme. “De burgemeester legt ons een aantal strenge beperkingen op, waardoor we waarschijnlijk zullen opteren voor een symbolische actie.” Welke vorm het protest ook zal aannemen, de jongeren vinden het in ieder geval belangrijk dat ze gehoord worden. “Het wordt vaak vergeten dat er ook in Ronse racisme is. Als jobstudenten niet mogen werken omdat ze een hoofddoek dragen, als mensen met een andere origine geen toegang krijgen tot een huurwoning of uitgescholden worden op school, dan is er een probleem. Iedereen weet trouwens dat er racisme is in Ronse. We zien en voelen het allemaal, het is tijd dat we er iets aan doen.”

Om aan te tonen dat racisme wel degelijk een realiteit is in Ronse, zal het collectief op haar Facebookpagina getuigenissen plaatsen van Ronsenaars die racistisch zijn behandeld. “Zij zijn de slachtoffers van racisme”, vertelt Larissa Van Driessche. “Onze samenleving gaat vandaag veel te onverschillig om met rassenhaat. Zes op de tien personen met Afrikaanse roots in ons land hebben een diploma hoger onderwijs. Toch worden ze vier keer meer met werkloosheid geconfronteerd dan de gemiddelde Belg met een blanke huidskleur. Dat is geen toeval. Het is een virus waartegen we moeten optreden.”

Debat starten

De jongeren willen met hun actie vooral het debat op gang brengen. “Dit is een burgerinitiatief en gaat niet uit van een politieke strekking, maar we hopen wel dat de politiek er achteraf mee aan de slag gaat. Wij starten een debat, maar of racisme opgelost geraakt met praktijktesten of een ander middel, dat moet de politiek maar bepalen”, zegt Simon. De nood om lawaai te maken rond racisme is volgens Ronse tegen Racisme bovendien groot. “We krijgen al meteen steun van de Marokkaanse, Congolese en Tunesische gemeenschappen in Ronse. Nu de lockdown minder streng wordt, lijkt het ons dus het ideale moment om voor onze rechten op te komen. Dat is toch wel minstens zo belangrijk als een bezoekje aan de kapper”, besluit Larissa.