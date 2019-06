Jonge Ronsenaars stappen mee in eeuwenoude traditie van de Dragers van Sint-Hermes: “Echt iets om trots op te zijn” Lieke D'hondt

13 juni 2019

14u42 0 Ronse De Fiertel is voor de meeste Ronsenaars een bijzonder moment, maar dit jaar krijgt de ommegang voor Jesse Carteus (20), Kjell Vandenbossche (21), Rémy Rouselle (24) en Tijl Rommelaere (39) extra betekenis. Zij zullen voor de eerste keer het schrijn dragen en stappen zo mee in de eeuwenoude traditie.

Jesse, Kjell, Rémy en Tijl tellen de dagen af tot zondag 16 juni. Dan trekken ze hun hemd en stapschoenen aan en stappen ze als stagiairs mee met de dragers en belders van de Fiertel. Een eervolle taak die niet voor iedereen is weggelegd. “We moeten eerst een opleiding volgen”, legt Rémy uit. “Daarin leren we het schrijn te controleren in een mooie symfonie. Het is een kunst om te leren stappen op de cadans van de bellen. We moeten ook leren hoe we aanschuiven en wanneer we het schrijn moeten overnemen. Zo weten we ongeveer wat ons zondag te wachten staat” Het oefenen gebeurt met een oefenschrijn van zo’n tachtig kilogram. Dat komt aardig in de buurt van het echte schrijn van Sint-Hermes, al is het origineel natuurlijk altijd het beste. “De kussentjes voor de schouders zijn van een betere kwaliteit bij het echte schrijn”, weet Rémy.

Traditie levend houden

De vier stagiairs zijn het volmondig eens: de Fiertel is een prachtige traditie die in ere gehouden moet worden. “Zonder jeugd is er geen verderzetting van de traditie”, vertelt Kjell. “Daarom wil ik me ook engageren als drager. Mijn grootouders en ouders hebben het mij voorgedaan en ik stap zelf ook al jarenlang mee in de Fiertel. Het is echt iets om trots op te zijn.” Ook voor nieuwe Ronsenaar Tijl is de Fiertel bijzonder. “Ik ben tien jaar geleden in Ronse komen wonen en ik heb sindsdien ook telkens meegewandeld in de ommegang. Dat ik nu als stagiair het schrijn mag helpen dragen, maakt het nog specialer”, vertelt hij. “Het is ook echt een eer om deel te mogen zijn van deze groep”, vult Jesse aan.

De schelle tonen van de bellen zullen nog even nazinderen in ons hoofd, maar ook dat gaat weer voorbij. Rémy Rouselle

Zenuwen

Nu de Fiertel stilaan dichterbij komt, stijgen ook de zenuwen bij de stagiairs. In een laatste oefensessie kijken de dragers nog eens welke formaties er mogelijk zijn. “De groepen moeten zorgvuldig samengesteld worden zodat het gewicht van het schrijn goed verdeeld is. Daarom moeten we formaties zoeken waarin de dragers ongeveer even groot zijn. Anders zou één iemand letterlijk al het gewicht op zijn schouders krijgen”, legt Jesse uit. “We moeten ook goed oefenen om op elkaar afgestemd te geraken en de cadans van de bellen goed onder de knie te krijgen. Dat is best moeilijk”, weet Tijl. Toch hebben Kjell, Jesse, Rémy en Tijl er alle vertrouwen in dat hun eerste Fiertel als stagiair-drager goed zal verlopen. “Op de dag van de Fiertel zullen we vroeg uit de veren zijn en zullen we de spanning al snel voelen. Daarna gaan we naar de mis en dan beginnen we eraan. Vanaf dan wandelen we op de cadans van de bellen en stoppen we enkel tijdens een paar pauzes. Voor je het weet is het weer voorbij. Al zullen de schelle tonen van de bellen nog wel even nazinderen in ons hoofd. Maar dat gaat na een weekje ook weer voorbij”, lacht Rémy.

Kjell, Jesse, Tijl en Rémy zijn gedurende twee jaar stagiair. Als alles goed verloopt, behoren ze in 2021 officieel tot de Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes.