Jonge judoka’s zetten eerste stappen in competitie Lieke D'hondt

09 december 2019

14u03 0

De jonge leden van Judoclub Samoerai in Ronse hebben het tegen elkaar opgenomen in een vriendschappelijk toernooi. Dat laat hen toe om te proeven van de competitie, waarna ze hopelijk de smaak te pakken hebben. Niemand hoefde trouwens met lege handen naar huis, want alle deelnemers kregen een medaille en een T-shirt. Er was ook goed nieuws voor de volwassen judoka’s. De heren in 2B wonnen de Callant Cup in Gent en mogen daardoor over naar een hogere divisie.