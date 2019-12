Jong Bloed nodigt jong talent uit voor designerexpo in CC De Ververij Lieke D'hondt

09 december 2019

13u32 1 Ronse De designerexpo Jong Bloed verzamelt op 14 en 15 december enkele jonge Belgische artiesten en creatievelingen in CC De Ververij. Ze zullen er uiteenlopende ambachten tonen, van handgeweven textiel tot keramiek en muurschilderingen.

Jong Bloed werd zestien jaar geleden voor het eerst georganiseerd door kunstenaars Jan en Daniëlle Leenknegt om hun dochter Elisabeth en andere jonge ontwerpers een plaats te geven om hun producten voor te stellen aan het grote publiek. Dit jaar kunnen de bezoekers er kennismaken met het handgeweven textiel van Sophie Vanwynsberghe, keramiek en tekeningen van Sofie de Cleene, lederwaren van Griet Aesaert, Interieurobjecten, sjaal en handtassen van La Femme Garniture, breigoed van Made by Vest en Lotte Van Huyck, muurschilderingen en grafiek van Mr. Leenknecht, interieurobjecten van Studio E.V.A., keukenmessen van MKnives en drukwerk van Uitgelijnd. Ook de juwelencollectie van Elisabeth Leenknegt en de glassculpturen van Jan Leenknegt zullen te zien zijn tijdens Jong Bloed.

Workshop smeden

Life is Sweet stilt met wafeltjes de honger tijdens Jong Bloed en Mirabel Limonade zorgt voor de drank. Collectief Daddy K7 is verantwoordelijk voor de muziek. De organisatoren voorzien ook een workshop smeden voor de bezoekers. Smid Julzz leert de basistechnieken aan en introduceert de bezoekers in de wereld van vuur, hamer, metaal en aambeeld. Kinderen kunnen zaterdag gratis deelnemen tussen 14 en 17 uur, volwassenen betalen 80 euro per persoon en kunnen tussen 13 en 16.30 uur deelnemen aan de workshop. Inschrijven kan via atelier@elisalee.be.