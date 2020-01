Jonas en Katrien beleven bijzondere Bommels: Arthur ziet het levenslicht tijdens feestweekend Lieke D'hondt

13 januari 2020

18u40 0 Ronse Jonas Doms en Katrien Vandevelde hebben dit jaar wel heel bijzondere Bommelsfeesten meegemaakt. Ze mochten zaterdag hun zoontje Arthur verwelkomen.

Ronsenaars Jonas en Katrien zijn fervente Bommelvierders, maar dit jaar zag het feest er toch helemaal anders uit. De kleine Arthur besloot dat het Bommelweekend ideaal was om geboren te worden. In plaats van feesten op de Markt werd het dus een verblijf in het az Glorieux. De Bommels kwamen dan maar naar hen toe: naar goede gewoonte kwam het koningspaar een bezoekje brengen op de materniteit en de dienst pediatrie van het ziekenhuis.