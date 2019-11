Jeugdraad Ronse alarmeert: jeugdbewegingen vinden moeilijk dak boven hoofd Lieke D'hondt

27 november 2019

18u37 2 Ronse Voorzitter van de Jeugdraad Ronse Gilles Vandezande trekt aan de alarmbel. Verschillende jeugdbewegingen in Ronse kampen met huisvestingsproblemen. “Meer dan honderd kinderen en jongeren dreigen hun favoriete hobby en passie kwijt te raken en wij vinden geen oplossing.”

“De vijf jeugdbewegingen in Ronse hebben vandaag meer dan 120 leiders en leidsters en meer dan 600 ingeschreven leden. We zijn hier terecht fier op, maar de toekomst oogt somber. Veel jeugdbewegingen dreigen binnen zeer korte termijn op straat te komen staan”, zegt Gilles Vandezande. Hij verwijst naar Chiro OndergRonse dat begin 2022 weg moet uit haar lokalen en Scouting Durendael dat een deel van een lokaal moest afsluiten door de erbarmelijke staat van het gebouw. “De andere jeugdbewegingen kampen met plaatsgebrek. We zoeken al jaren naar oplossingen, maar we vinden ze niet. De voorbije twee jaren klopten wij op alle mogelijke deuren, maar dit leverde geen enkele vooruitgang op.”

De Jeugdraad wil met het bericht op Facebook het bestuur oproepen om te investeren in de Ronsese jeugd en werk te maken van een oplossing.

Lees hieronder het volledige bericht.

OPROEP AAN STADSBESTUUR RONSE: LAAT DE JEUGD NIET IN DE KOU STAAN

Beste jeugdbewegingsvriend

Misschien kijkt u met veel heimwee terug naar die mooie tijd in de jeugdbeweging? Misschien gaat uw kind elk weekend gaan ravotten in de plaatselijke Chiro of Scouts? Misschien bent u één van die onmisbare leid(st)ers die elke week alles op alles zet om vele kinderen een onbezorgde tijd te schenken?

Jullie zijn met veel! De vijf jeugdbewegingen in Ronse kennen vandaag meer dan 120 leid(st)ers en meer dan 600 ingeschreven leden. We zijn hier terecht fier op! Maar de toekomst oogt somber... Vele jeugdbewegingen dreigen binnen zeer korte termijn op straat te komen staan. Chiro OndergRonse is begin 2022 al zeker haar lokalen kwijt, Scouting Durendael moest onlangs een deel van een lokaal sluiten omwille van de erbarmelijke staat van het gebouw en vele andere jeugdbewegingen kampen met een plaatsgebrek. We zoeken al jaren, samen met alle jeugdbewegingen, naar oplossingen maar we vinden ze niet.

Nochtans zijn we geen moeilijke jongens en meisjes. Lokalen delen? Geen probleem, we zijn vrienden! Dat er niet veel mogelijkheden zijn? Geen probleem, geef ons een dak boven ons hoofd en we beginnen te spelen. Tot op vandaag vinden wij echter geen oplossingen. Meer dan honderd kinderen en jongeren dreigen hun favoriete hobby en passie kwijt te raken. De voorbije twee jaren klopten wij op alle mogelijke deuren, maar dit leverde geen enkele vooruitgang op. We vragen daarom jullie steun! Deel dit bericht en toon aan Ronse en haar stadbestuur dat de jeugd wel een prioriteit is. Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst!

Vanuit de grond van ons hart: Bedankt!

#Laatonsnietindekoustaan