Jeugdienst en Lokaal Bestuur schenken knutselmateriaal aan gezinnen in armoede: “Kloof tussen rijk en arm niet groter laten worden door coronacrisis” Lieke D'hondt

27 maart 2020

15u21 0 Ronse Gezinnen die het financieel niet breed hebben, worden in deze periode vol coronamaatregelen nog meer dan anders geconfronteerd met hindernissen. Zo hebben jonge gezinnen in armoede vaak geen knutselmateriaal in huis waarmee de kinderen hun schoolopdrachten kunnen uitvoeren. Het Lokaal Bestuur en de Jeugddienst van Ronse willen deze gezinnen een duwtje in de rug geven.

“Via Samenlevingsopbouw kregen we te horen dat veel gezinnen in armoede het tijdens de coronamaatregelen bijzonder moeilijk hebben”, zegt schepen van Jeugd Aaron Demeulemeester (N-VA). “We willen ons steentje bijdragen om in deze moeilijke periode de kloof tussen arm en rijk niet extra te laten groeien en dus hebben we beslist om materiaal dat we kunnen missen weg te schenken.”

Het gaat om knutselmateriaal zoals verf, kleurgerief en piepschuim en kleine spelletjes. “Het materiaal zouden we normaal in de paasvakantie gebruiken op de stedelijke speelpleinwerking De Pagadders, maar dat kan niet doorgaan door het coronavirus. Daarom hebben we beslist om het materiaal dat we kunnen missen via de sociale kruidenier Kaboes te verdelen. Zo komt het via de voedselbedeling terecht bij de gezinnen die er het meest nood aan hebben.”