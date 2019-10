Jeugdbewegingen palmen Bruulpark in op Dag van de Jeugdbeweging Lieke D'hondt

17 oktober 2019

15u00 0 Ronse De Dag van de Jeugdbeweging gaat in Ronse opnieuw niet onopgemerkt voorbij. Het stadsbestuur en de Jeugddienst zetten de jeugdbewegingen en de vrijwilligers die achter de schermen meewerken in de bloemetjes op vrijdag 18 oktober.

De jeugdbewegingen mogen tussen 7 en 8.30 uur in vol ornaat en in jeugdbewegingsuniform het Bruulpark inpalmen voor een lekker ontbijt. Na school, tussen 15 en 18 uur is er het ‘Minifestival in het Bruulpark’ met foodtrucks en muziek. Tot slot duikt de jeugd het COC in voor de Kidsfuif en de Teensfuif.