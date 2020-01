Jeugdbeweging Kadetten Ronse zet deuren open: “Er is weer plaats voor nieuwe leden” Lieke D'hondt

07 januari 2020

15u30 0 Ronse De Kadetten van Ronse zetten op 25 januari hun deuren open voor het grote publiek. De jeugdbeweging zet die dag ook de meeste verdienstelijke Kadetten in de kijker.

“De opendeurdag is het geschikte moment om eens een kijkje te komen nemen in onze lokalen en kennis te maken met alle technieken die we leren”, zegt David De Clercq. “We maken er net als elk jaar een leuke namiddag van. Je kan ook kennismaken met twee nieuwe technieken: rappel en varen. We demonstreren op de opendeurdag ons nieuw materiaal voor deze twee technieken.” Iedereen is welkom op de opendeurdag vanaf 15 uur in de Waatsbrugstraat 79 in Ronse. Vanaf 16.30 uur is er de traditionele uiltjesverkiezing, waarbij de meest verdienstelijke Kadetten in de kijker worden gezet.

“Nieuw dit jaar is dat nieuwe leden zich meteen kunnen inschrijven. Onze verbouwingswerken zijn bijna achter de rug, dus er is weer plaats voor nieuwe Kadetten. Onze leiding zal met veel enthousiasme klaarstaan om nieuwelingen alle informatie te bezorgen.”