Jeugd- en Sportdienst werken zomeraanbod uit: inschrijvingen starten zondag Lieke D'hondt

11 juni 2020

De stedelijke Jeugd- en Sportdienst van Ronse hebben een vakantieaanbod uitgewerkt voor deze zomer. Omdat de Nationale Veiligheidsraad een aantal beperkingen oplegt, is het aanbod beperkter dan voorheen en gelden er een aantal nieuwe regels.

Naast speelpleinwerking Pagadders voorziet Ronse in juli en augustus 13 kampen voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar. De kinderen die deelnemen, zullen per week ingedeeld worden in contactbubbels zodat alles zo veilig mogelijk kan verlopen. Ronsenaars die hun zijn zoon of dochter willen inschrijven voor een zomerkamp, kunnen dat vanaf zondag 14 juni om 9 uur. Als er nog plaatsen over zijn, kunnen ook mensen die niet in Ronse wonen hun kinderen inschrijven. Dat kan vanaf zondag 21 juni. Inschrijven voor de kampen gaat via de webshop van de stad. Voor de speelpleinwerking is het e-mailadres speelpleinwerking@ronse.be. Meer info over de kampen is terug te vinden op de website van de stad Ronse.