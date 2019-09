JCI zet schouders onder World Cleanup Day in Ronse: “We hopen op 200 helpende handen” Lieke D'hondt

16 september 2019

12u09 13 Ronse JCI neemt in Ronse opnieuw deel aan de World Cleanup Day. De jonge ondernemende Ronsenaars roepen op om zaterdag 21 september zo veel mogelijk zwerfvuil uit de Ronsese straten te laten verdwijnen.

“World Cleanup Day is een wereldwijd initiatief om zwerfvuil te verzamelen”, vertelt Yasmina Plas. “Het project is gestart in Estland waar een lokale gemeenschap heeft bewezen dat samen de handen uit de mouwen steken een propere buurt kan opleveren. De missie gaat tegelijk ook verder dan opruimen alleen. Met deze wereldwijde burgeractie willen we de problematiek van zwerfafval in de kijker zetten en een kentering teweeg brengen. Bewuster omgaan met ons afval loont voor iedereen.”

Tijdens de eerste editie van de opruimactie kon JCI 116 Ronsenaars bewegen om samen op te ruimen. Zij verzamelden 102 zakken restafval en 30 zakken pmd. “Dit jaar gaan we voor minstens 200 helpende handen”, geeft Yasmina nog mee.

Wie mee wil doen aan de World Cleanup Day kan zich inschrijven via de website van JCI Ronse. JCI ruimt op van 10 tot 16 uur, maar ook wie maar even kan helpen is welkom. Materiaal en vuilniszakken zijn ter beschikking, handschoenen en een fluohesje breng je best zelf mee. Plaats van afspraak is het oude containerpark in de Ives-Sabin Maghermanlaan 48.