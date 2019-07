JCI schenkt opbrengst eerste urban trail aan vzw Amon Lieke D'hondt

03 juli 2019

13u46 4 Ronse De Ronsese vzw Amon heeft een cheque van duizend euro ontvangen van JCI. De organisatie voor jonge en ondernemende mannen en vrouwen schenkt de volledige opbrengst van de eerste urban trail in Ronse aan de organisatie.

Op 19 mei liepen 225 deelnemers een parcours van 6 of 11 kilometer, dwars door Ronse. Letterlijk, want het parcours doorkruiste ook enkele bijzondere gebouwen zoals het stadhuis, TIO3, enkele cafés en nachtclub Lucky Seven. “We willen met het evenement een goed doel steunen en kiezen bewust voor een Ronsese verenging die met kinderen werkt”, legt Kjell Denhaerinck van JCI uit. Vzw Amon is zo’n vereniging. De organisatie vangt jongeren en gezinnen uit de bijzondere jeugdzorg op en begeleidt hen. De cheque is welkom om de gezinnen en jongeren een fijne vakantie te bezorgen.