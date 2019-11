JCI Ronse viert vijftigste verjaardag Lieke D'hondt

17 november 2019

16u34 0

JCI Ronse heeft in het stadhuis haar vijftigste verjaardag gevierd. De Junior Chamber International, vroeger de Jonge Economische Kamer, is een organisatie waarin ondernemende 18- tot 40-jarigen aan verschillende projecten kunnen deelnemen. In Ronse is JCI onder meer gekend voor de Urban Trail en de organisatie van World Cleanup Day. “De kers op de taart zou nu een nieuwe ledengroei zijn”, zegt voorzitster Loes Deventer.