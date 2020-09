JCI en vrijwilligers gaan opnieuw op pad om zwerfvuil te ruimen Lieke D'hondt

13 september 2020

12u25 0 Ronse JCI Ronse slaat opnieuw aan het opruimen. Op zaterdag 19 september stappen vrijwilligers door de stad om de straten vrij te maken van zwerfvuil.

Voor het derde jaar op rij doet JCI mee aan de World Cleanup Day. Dat is een initiatief uit Estland dat uitgaat van de filosofie dat als iedereen een handje helpt, een dorp, stad, land en de wereld snel opgeruimd kan worden. Vorig jaar vulden meer dan honderd vrijwilligers in Ronse 130 zakken restafval en PMD en dit jaar gaan ze voor nog meer. Ze werken samen met de Noordboom om zoveel mogelijk afval te verzamelen. Vrijwilligers zijn welkom om aan te sluiten.

Wie mee wil helpen, kan zich inschrijven via www.jcironse.be. Het opruimen zelf gebeurt op zaterdag 19 september tussen 9.30 en 16.30 uur. Plaats van afspraak is de Noordboom in de Beekstraat 36.