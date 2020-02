Jarige glaskunstenaar Jan Leenknegt (70) stelt tentoon in het mudel: “Inspiratie vind ik overal om me heen” Lieke D'hondt

24 februari 2020

15u57 0 Ronse Glaskunstenaar Jan Leenknegt blaast dit jaar 70 kaarsjes uit en dat mag gevierd worden. Met een overzichtstentoonstelling in het mudel in Deinze en met het nieuwe kunstboek ‘Mijn schaduw blijft kleur’ om precies te zijn.

Als kind loopt Jan Leenknegt het atelier van zijn vader binnen en buiten. Hij leert er de glaskunst al op jonge leeftijd kennen, want zijn vader maakt glasramen voor onder andere kerken. “Toen ik vijf jaar oud was, maakte ik de glasramen van mijn vader al na. Ik heb in mijn jeugd ook veel getekend, ik bezocht musea en exposities met mijn vader en ik ging naar de academie in Oudenaarde”, vertelt Jan. “Ik herinner me nog dat ik in de lagere school een tekening had gemaakt van een korenveld, met stippen en lijnen, meer in de stijl van Van Gogh dan de ‘propere’ stijl die de leraar voor ogen had. Met een rode stift schreef hij er ‘vuil’ op, maar van mijn vader kreeg ik complimenten. Zo zie je maar dat kunst persoonlijk is.”

Kosmos

Net als zijn vader ging Jan verder in de glaskunst, al focust hij zich na verloop van tijd vooral op beelden. De organische stijl met felle kleuren typeert hem. “Ik probeer altijd een positieve boodschap te brengen en opgaande bewegingen te verwerken in de beelden. Mijn inspiratie vind ik overal om me heen in de kosmos, het heelal en de natuur. Eigenlijk ben ik daar constant mee bezig, zelfs als ik slaap. Overal zie ik wel iets dat me uitdaagt en aan het denken zet. Iedere dag nog zet ik nieuwe ideeën op papier. Ik tracht daarbij nooit in herhaling te vallen, er zit altijd een evolutie in de beelden die ik maak. Toch vind ik het belangrijk dat de mensen onmiddellijk zien dat een werk van mij is.”

Ambacht

De beelden van Jan Leenknegt zijn een sterk staaltje ambacht, waar ook zijn vrouw Daniëlle aan meewerkt. Na een ontwerp in aquarel en een vergroting op ware grootte maakt Daniëlle het smeedwerk voor het beeld. Dat moet vervolgens opgekuist worden in warme zinkbaden en verlakt worden. Daarna kan Jan het glas snijden en slijpen om in de beelden te verwerken. “Mijn beelden vragen veel technische arbeid. Zowel voor de geest als de handen is het een uitdaging”, vertelt Jan. “Dat we die ambacht zelf kunnen realiseren, vind ik belangrijk. Al kan het wel eens mislopen: de duurste stukken glas zijn vaak het meest breekbaar. Als zo’n stuk dan aan diggelen ligt, dan is er wel gevloek te horen in het atelier.”

Aan stoppen denk ik niet, ik hoop dat ik net als mijn vader tot het einde kunst kan blijven maken Jan Leenknegt

Overzichtstentoonstelling

De werken van Jan waren al in binnen- en buitenland te zien. “Vooral in Nederland mag ik vaak exposeren, maar ik mocht ook al naar Italië en Marokko, waar ik tentoon heb gesteld bij de koning. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik in mijn leven heb gekregen, maar samen met mijn vrouw heb ik er ook hard voor gewerkt en dat doen we nu nog. Aan stoppen denk ik niet, ik hoop dat ik net als mijn vader tot het einde kunst kan blijven maken.”

Momenteel brengen Jan en Daniëlle alles in gereedheid voor de overzichtstentoonstelling ‘Glaskunst in kosmisch perspectief’ in het mudel in Deinze. Van 22 maart tot 24 mei zijn de werken daar te zien. De tentoonstelling opent op 22 maart om 11 uur, met een inleidend gesprek tussen Carlos Alleene en Jan Leenknegt. Ook het boek ‘Mijn schaduw blijft kleur’, het derde kunstboek van Jan en Danielle, zal er voorgesteld worden.