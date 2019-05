Jaar cel met uitstel voor twintigers die slachtoffer opzettelijk aanrijden en meesleuren onder auto Lieke D'hondt

24 mei 2019

12u17 3 Ronse De twee twintigers die op 4 februari 2017 Ronsenaar Hamza L. opzettelijk hebben aangereden en meterslang onder hun auto hebben meegesleurd, zijn veroordeeld tot een celstraf van een jaar met uitstel. Ze moeten ook een boete van 1.600 euro betalen, waarvan de helft effectief.

B.S. uit Doornik en L.D. uit Frasnes-Lez-Anvaing kennen hun straf voor de zware verwondingen die ze hebben toegebracht aan Hamza L. na een avondje stappen in Ronse. Ze reden het slachtoffer aan en sleurden hem tientallen meters mee onder hun auto. De jongeman liep daardoor zware brandwonden op aan zijn achterhoofd, rug, billen, benen en hielen en moest anderhalve maand in het ziekenhuis verblijven om te herstellen. Tot op vandaag draagt hij de gevolgen van de aanrijding.

De verdediging beweerde dat mijn cliënt verantwoordelijk was voor het ongeval omdat hij aan de klink van de wagen zou hebben staan trekken. De rechtbank volgt deze redenering niet. We zijn tevreden Lieven De Pessemier

Het incident startte eigenlijk al in café De Harmonie op de Grote Markt van Ronse. Daar kregen de twee daders het voor het eerst aan de stok met een groepje jongeren. Ze besloten het café te verlaten, maar daardoor verplaatsten de problemen zich enkel naar buiten. Ze vuurden met een alarmpistool in de lucht en vluchtten naar hun wagen. Daar werden ze omsingeld door een vijftal jongeren. Toch besloten de twee daders gas te geven. Op dat moment belandde Hamza voor de eerste keer met zijn been onder de wagen. Hij viel, maar kon weer rechtstaan. Daarna gaven de daders opnieuw gas en belandde het slachtoffer onder de wagen. Daar blijft hij vastzitten terwijl de twee mannen over de Grote Markt scheurden. Pas tientallen meters later kwamen ze tot stilstand.

Geen poging doodslag

Het Openbaar Ministerie vorderde op het proces een celstraf van 2 jaar met voorwaarden voor poging tot doodslag, verboden wapenbezit en bedreigingen. De rechtbank herkwalificeert de feiten nu naar opzettelijke slagen en verwondingen met een arbeidsongeschiktheid van meer dan vier maanden. De straf luidt één jaar cel met uitstel en een boete van 1.600 euro, waarvan de helft effectief. De twee daders moeten ook een provisionele schadevergoeding van 1.500 euro betalen aan het slachtoffer. Een gerechtsdeskundige zal later de definitieve schade becijferen.

Het slachtoffer is tevreden met het verdict, vertelt zijn advocaat Lieven De Pessemier. “We zijn tevreden omdat de rechtbank oordeelt dat er wel degelijk sprake is van opzettelijke slagen en verwondingen. De verdediging heeft tijdens het proces geprobeerd om de schuld bij mijn cliënt te leggen. Ze beweerde dat hij zelf verantwoordelijk was voor het ongeval omdat hij aan de klink van de wagen zou hebben staan trekken. De rechtbank volgt deze redenering niet en oordeelt dat de beklaagden wel degelijk schuldig zijn aan opzettelijke slagen en verwondingen. Daardoor kan onze burgerlijke vordering toegekend worden. Dat is voor ons het belangrijkste.”