Ingedommeld achter het stuur en door rood licht gereden: “Gelukkig ben ik wakker geworden van de flitscamera” Lieke D'hondt

05 juni 2019

14u36 6 Ronse Een jonge bestuurster uit Wortegem-Petegem heeft van de politierechter boete van 240 euro en een rijverbod van 8 dagen gekregen. De 23-jarige vrouw reed in Ronse door het rode licht.

“Ik ben na een vermoeiende stagedag waarschijnlijk in slaap gevallen of ingedommeld achter het stuur”, legt de vrouw uit in de politierechtbank. “Ik ben zonder het te beseffen door het rood gereden en ben terug wakker geworden door de flits van de camera. Gelukkig maar, want anders had het veel erger kunnen aflopen.” De politierechter legt de vrouw een boete van 240 euro en 8 dagen rijverbod op. Omdat ze op het moment van de overtreding nog een jonge bestuurder was, moet ze ook haar theoretisch rijexamen opnieuw afleggen als ze haar rijbewijs terug wil.