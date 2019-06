Infomoment rond werken in de zorg in Den Botaniek Lieke D'hondt

11 juni 2019

09u43 0 Ronse Het Lokaal Bestuur Ronse en de VDAB organiseren op woensdag 12 juni tussen 10 en 15 uur een open infomoment rond werken in de zorg. Wie meer wil weten over de verschillende beroepen in de sector kan terecht in Den Botaniek in de Spinstersstraat 36.

“Op het infomoment ontdek je alle beroepen in de zorg via boeiende getuigenissen en doe-activiteiten”, vertellen de organisatoren. “We bekijken welke job het beste bij jou past en je krijgt informatie over de job- en opleidingsmogelijkheden. In de zorgsector zijn er handen tekort, dus de kans op werk is zeer groot.”