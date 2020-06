Infokrant, video en nieuw inspraakmoment voor dossier N60 Lieke D'hondt

16u18 0 Ronse Het Team Rond Ronse organiseert een nieuwe inspraakronde. Van 9 juni tot en met 7 augustus kan iedereen reageren op de nota met de mogelijke alternatieven van de werkgroep in het dossier N60. Er zal de komende weken ook via verschillende kanalen extra gecommuniceerd worden over de inhoud van de nota.

Team Rond Ronse is een werkgroep die op zoek gaat naar een oplossing voor de mobiliteits- en leefbaarheidsproblematiek in Ronse en de doortrekking van de N60. In maart stelde het team al vijf mogelijke oplossingen voor en nu kan het grote publiek daar feedback op geven. Dat gebeurt via de formele inspraakkanalen van het Vlaams Departement Omgeving op www.omgevingvlaanderen.be. Daar kan het dossier opgevraagd worden, maar er liggen ook exemplaren in de gemeentehuizen in Ronse, Maarkedal, Kluisbergen en Oudenaarde die de inwoners op afspraak kunnen inkijken.

Informatiesessie

Om iedereen goed te informeren, worden de door corona afgelaste infomarkten vervangen door een aantal alternatieven. Er zal een infokrant verspreid worden in Ronse, Kluisbergen en Maarkedal over de stand van zaken en er zal een video gelanceerd worden waarin de inhoud van de nota en de alternatieven op een toegankelijke manier uitgelegd worden. Op 29 juni is er ook een online informatiesessie waarin de experts antwoord geven op de meest gestelde algemene vragen. Meer informatie daarover zal op de website www.rondronse.be of op de Facebookpagina van Rond Ronse verspreid worden.

Team Rond Ronse zal de verzamelde feedback vervolgens verwerken in een tweede versie van de nota. In deze nota, die in het najaar van 2020 klaar moet zijn, zullen op basis van verder technisch onderzoek de redelijke alternatieven worden weerhouden. Volgens de huidige planning neemt de Vlaamse regering eind 2021 een beslissing over een voorkeursalternatief.