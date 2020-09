Inbrekers stelen vier fietsen op expo in CC De Ververij Lieke D'hondt

27 september 2020

15u37 0 Ronse Niet alleen geïnteresseerde fietsliefhebbers hebben hun weg gevonden naar de expo ‘De evolutie van de fiets’ in CC De Ververij in Ronse. Afgelopen donderdag hebben dieven er ingebroken en vier fietsen meegenomen.

Rijwielfabriek Van Hauwaert organiseert de expo ter ere van zijn 110de verjaardag. Er zijn zo’n 55 fietsen te zien uit diverse periodes en dat heeft blijkbaar ook de aandacht getrokken van één of meerdere dieven. “De conciërge van De Ververij heeft vrijdag ontdekt dat er is ingebroken”, zegt organisator Erwin Devisscher. “Er zijn vier fietsen gestolen: drie elektrische en één koersfiets. De totale waarde loopt op tot 10.000 euro.” Opvallend is dat één van de fietsen verloot zou worden voor Kom op Tegen Kanker. “We hebben ondertussen al een andere fiets klaarstaan voor de loterij, want we hebben al veel loten verkocht. Maar we hopen toch dat we de gestolen fietsen nog kunnen terugvinden.” De beelden van de camera’s aan CC De Ververij worden onderzocht in de hoop meer te weten te komen over de diefstal.