IN BEELD Ronse Opscène: horecazaken doen gouden zaken Frank Eeckhout

25 augustus 2019

08u47 3 Ronse De tweede avond van Ronse op scène verliep in een gezellige sfeer. Vooral de terrassen van de horecazaken deden gouden zouden.

De LD Project uit Ronse mocht om 17.30 uur de aftrap geven van de tweede avond maar deed dat voor een zo goed als lege markt. Voor de opzwepende stemmen van Motown Supremacy was het evenmin drummen. Al deden de drie vrouwen wel hun stinkende best om het beetje volk aan het dansen te krijgen. Pas tegen het einde van de derde act, Ine, was er al aardig wat volk komen opdagen. De eerste avond en nacht van Ronse Opscène verliep volgens de politie heel rustig. Volgens de meest optimistische schattingen zakten op vrijdag een kleine 5.000 bezoekers af naar Ronse.