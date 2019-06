In beeld: de allerlaatste duik in stedelijk zwembad van Ronse Ronny De Coster

30 juni 2019

14u27 0 Ronse Zwemmers hebben zondag hun laatste duik genomen in het stedelijk zwembad aan de Engelsenlaan. Na vijftig jaar gaat het zwembad dicht. Eind september zou het nieuwe zwemparadijs aan ’t Rosco klaar moeten zijn.

Vandaag ging de deur op slot in het zwembad. Maar dat liet de stad niet zomaar gebeuren: iedereen die dat wilde, mocht gratis nog een laatste keer het water in. Burgemeester Luc Dupont (CD&V) was erbij voor de laatste duik.

“Het nieuwe zwembad, dat veel moderner zal zijn en ook een recreatieve zone met twee indrukwekkende glijbanen zal hebben, zal ergens eind september de deuren openen”, zegt zwembadbeheerder Christoph De Paepe. “Een precieze datum durf ik nog niet noemen, omdat de laatste dagen voor de opening een technisch huzarenstukje zijn: de waterkwaliteit en de luchtvochtigheid in het zwembad regelen zijn allesbehalve simpel. We gaan met proefzwembeurten werken en pas als alles op punt staat, kan het grote publiek het water in”, voorziet Depaepe.