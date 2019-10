Imane Mazouz (Groen) stapt uit de gemeenteraad, Youssef Elidrissi volgt haar op Lieke D'hondt

14u55 0 Ronse Imane Mazouz (Groen) zal niet meer zetelen in de Ronsese gemeenteraad. Ze heeft om privéredenen ontslag genomen, maar blijft wel nog actief bij Groen. Youssef Elidrissi volgt haar op.

“We vinden het heel jammer, maar we respecteren uiteraard de beslissing van Imane”, reageert Groen. Eerste opvolger Myriam De Feyter laat het zitje in de gemeenteraad eveneens aan haar voorbijgaan. Zij blijft liever voorzitster van de lokale afdeling van Groen. Tweede opvolger Youssef Elidrissi neemt daarom de taak van Mazouz over. Hij haalde bij de verkiezingen in oktober 2018 het tweede hoogste aantal stemmen van de partij, 351. “Youssef is sinds de verkiezingen niet meer weg te denken bij Groen. Hij is jong, actief, vlot in de omgang en hij volgt op de voet wat reilt en zeilt in Ronse. Samen met fractieleider Lech Schelfout zal hij een jong en sterk duo vormen.”

Elidrissi zal zich in de gemeenteraad focussen op thema’s zoals betaalbaar wonen, armoede, diversiteit en meer groen, natuur en open ruimte in Ronse.