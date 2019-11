Ieders Mond Gezond begeleidt mensen opnieuw naar de tandarts: “Er is vaak schrik voor de financiële impact” Lieke D'hondt

18 november 2019

10u09 0 Ronse Het team van Ieders Mond Gezond heeft een bezoek gebracht aan Kaboes in Ronse. Ze begeleiden mensen die al lang niet meer naar hun tanden hebben laten kijken opnieuw naar de tandarts. “Er is vaak schrik, maar velen zijn al geholpen met een gewone controle en tandsteenreiniging.”

“Veel mensen die al lang niet meer naar de tandarts zijn geweest, hebben schrik voor de financiële impact ervan. Ze zijn bang dat het dramatisch gesteld is met hun tanden, dus er eerst eens over praten is vaak nodig. Dat helpt om hun schrik te overwinnen”, vertelt tandarts Martijn Lambert. Iedereen die dat wil, kan daarom eerst op gesprek bij één van de tandartsen, waarna een andere tandarts enkel in de mond kijkt om vervolgens te bespreken welke ingrepen er nodig zullen zijn. De patiënten worden daarna doorverwezen naar een tandarts in Ronse.

Ieders Mond Gezond werkt in Ronse samen met Kaboes om het doelpubliek te bereiken. Een slechte mondzorg en kansarmoede hangen dan ook vaak samen. “Toch is de helft van de mensen die we zien geholpen met een gewone controle en een tandsteenreiniging”, zegt Martijn Lambert. Hij leidt samen met zijn team ook lokale coaches op die de mensen bij Kaboes kunnen begeleiden naar een tandarts. Eén van hen is Madina Guigaeva. “Ik werk al enkele maanden bij Kaboes, dus de mensen kennen mij hier. Het is voor hen een minder grote stap om aan mij hulp te vragen”, vertelt ze. Wie vragen heeft over mondzorg, kan bij de coaches terecht om samen een geschikte oplossing en tandarts te vinden.