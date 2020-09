Huurwoningen moeten in 2021 conformiteitsattest hebben: “Kwaliteit voldoet vaak niet in oudere woningen” Lieke D'hondt

01 september 2020

15u15 2 Ronse Ronse voert vanaf 1 januari 2021 een verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen in. Dat is een officieel document dat aangeeft of de woning aan de minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen voldoet. Op die manier wil de stad de kwaliteit van de huurwoningen opkrikken.

Schepen van Woonbeleid en Huisvesting Wim Vandevelde (N-VA) ziet in het conformiteitsattest een middel tegen onder meer huisjesmelkerij. “In Ronse worden 3.371 woningen verhuurd, wat neerkomt op 30,7 procent van de woningen in de stad. Een groot deel daarvan, 39 procent, is gebouwd voor 1946. In veel van die oudere woningen voldoet de kwaliteit niet aan de normen. En omdat er te weinig goede huurwoningen op de markt zijn, worden vaak woekerprijzen gevraagd. Het conformiteitsattest, dat we gefaseerd zullen invoeren, moet het mogelijk maken de kwaliteit op te krikken.”

Sociale woningen

Oppositieleden Björn Bordon (sp.a) en Lech Schelfout (Groen) zijn tevreden dat er aandacht is voor de kwaliteit van de huurwoningen, maar waarschuwen ook voor mogelijke valkuilen. “We vrezen dat de vraag naar sociale woningen zal stijgen, terwijl er nu al lange wachtlijsten zijn. Het conformiteitsattest moet deel uitmaken van een allesomvattend woonbeleid”, zegt Bordon.

Vandevelde belooft de situatie van nabij op te volgen. “Als er verschuivingen op de woonmarkt zijn die invloed hebben op kwetsbare groepen, dan zullen we ingrijpen”, besluit de schepen.