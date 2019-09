Huisbaas riskeert boete van 4.000 euro voor verhuur van onbewoonbare woning Lieke D'hondt

14u22 0 Ronse Een 52-jarige man heeft zich in de correctionele rechtbank van Oudenaarde moeten verantwoorden voor huisjesmelkerij. De man verhuurde een woning in Ronse aan 250 euro per maand, maar na een controle van Wonen Vlaanderen bleek de woning niet geschikt.

De huurder kwam met de huisbaas overeen om de woning eerst te huren alvorens ze definitief aan te kopen. Hij voerde al verfraaiingswerken uit, maar na een controle van Wonen Vlaanderen bleek dat de woning niet geschikt was voor bewoning wegens veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Het Openbaar Ministerie vordert voor de huisbaas een boete van 4.000 euro en de verbeurdverklaring van de huurgelden.

De advocate van de huisbaas vraagt de vrijspraak voor haar cliënt. “Deze zaak stinkt, want het is niet de burgerlijke partij die een klacht heeft ingediend. Voor hem was de woning goed genoeg. Het is de stad Ronse die een klacht heeft ingediend omdat de woning deel uitmaakt van een ruimtelijk uitvoeringsplan. De stad zag de woning als een geschikte locatie om het bedrijf Associated Weavers te laten uitbreiden. Er is aan mijn cliënt voorgesteld de woning te verkopen voor 70.000 euro, maar dat wou hij niet omdat het huis 100.000 euro waard is. Bovendien is het de huurder die aanpassingen heeft gemaakt aan het huis waardoor de bovenverdieping onveilig is geworden.”

De rechtbank zal op 14 oktober een oordeel vellen.