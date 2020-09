Horeca-uitbaters mogen uitzonderlijk tenten plaatsen om terras ook in de winter te gebruiken: “We hopen een beetje op de sfeer van een kerstmarkt” Lieke D'hondt

22 september 2020

14u53 16 Ronse Ronsese horeca-uitbaters mogen in de wintermaanden uitzonderlijk een tent plaatsen op hun terras. Op die manier kunnen ze hun klanten langer buiten ontvangen en dus ook meer klanten verwelkomen dan ze enkel binnen zouden kunnen plaatsen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om tenten op de terrassen van de horecazaken toe te staan. De vraag kwam van de horeca zelf die tijdens de coronacrisis naar oplossingen zoekt en het stadsbestuur wil daaraan tegemoetkomen.

“Eind augustus kregen we de vraag van Taverne Verdi om een tent te mogen plaatsen tijdens de herfst- en winterperiode”, zegt schepen van lokale economie Brigitte Vanhoutte (N-VA). “Met het lokaal bestuur zijn we het voorstel zeker genegen. Het is belangrijk dat de horeca alle mogelijke ondersteuning krijgt om deze moeilijke periode te overbruggen. De horeca zorgt er tenslotte voor dat mensen elkaar nog kunnen ontmoeten en ons sociaal leven in coronatijden niet helemaal stilvalt. Uiteraard moet dit in de beste en veilige omstandigheden kunnen gebeuren. Daarom voorzien we de mogelijkheid voor de horeca-uitbaters om een aanvraag in te dienen om een tent te plaatsen.”

Met een dikke trui of jas aan zal het in de tent goed meevallen Marie Wieleman van Taverne Verdi

De tenten moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen. Voor de uniformiteit kiest de stad voor witte tenten, die minstens vooraan open moeten zijn. De tenten mogen pas opgesteld worden na de winterkermis in november en mogen blijven staan tot en met 28 februari 2021. Ze mogen niet op de terrasuitbreiding opgesteld worden, maar enkel op het vergunde terras.

Leuke sfeer

Marie Wieleman en Arno Vandenhoucke van Taverne Verdi zijn alvast tevreden dat ze een tent mogen plaatsen. “Binnen hebben we door de coronamaatregelen maar plaats voor twintig personen, dus het is een goede zaak als we ons terras wat langer kunnen gebruiken”, vertelt Marie. “Met een dikke trui of jas aan zal het in de tent goed meevallen. Ik denk echt dat het een leuke sfeer zal geven, een beetje zoals tijdens een kerstmarkt.” Ook andere horeca-uitbaters kunnen vanaf nu een vergunning verkrijgen om een tent te plaatsen. Dat kan door een aanvraag in te dienen bij de dienst lokale economie.