Hoofdwaterleiding geraakt bij werkzaamheden: verminderde waterdruk in heel Ronse Ronny De Coster

19 augustus 2020

14u56 0 Ronse Als gevolg van een lek aan een hoofdwaterleiding kunnen inwoners op het hele grondgebied Ronse vandaag last hebben van een verminderde waterdruk of zelfs geen water uit de kraan zien stromen.

Het lek is ontstaan bij werkzaamheden. Watermaatschappij Farys laat weten, dat ze alles in het werk stelt oude problemen zo snel mogelijk probeert op te lossen. De stand van zaken in te volgen op de website https://werken.farys.be/werken