Hittemaatregelen in Ronse: fonteinen gaan uit, werktijden worden aangepast Lieke D'hondt

24 juli 2019

17u25 6 Ronse Nu de temperaturen hun hoogtepunt bereiken, neemt ook het stadsbestuur van Ronse maatregelen. Die hebben betrekking op de werkuren van de stadsarbeiders, de openingsuren van het recyclagepark en de fonteinen in de stad.

Waarnemend burgemeester Ignace Michaux (CD&V) kondigt in overleg met de stadsdiensten enkele hittemaatregelen aan. “Het recyclagepark sluit vandaag om 12 uur en gaat deze namiddag niet meer open. Donderdag en vrijdag gaat het recyclagepark ter compensatie al open om 7 uur, maar het sluit weer om 12 uur. Ook de stadswerklui starten een uur vroeger aan hun dagtaak, zodat ze vroeger kunnen stoppen. We voorzien extra hoofddeksels en zonnecrème zodat we hen kunnen beschermen tegen de zon. Tot slot gaan de fonteinen uit om geen water te verspillen. We willen op die manier ook verhinderen dat mensen verkoeling zoeken in de fonteinen, want bij dit warme weer is er kans op legionellabesmetting.”