Hitte doet fietspad omhoog komen Lieke D'hondt

26 juli 2019

16u02 0 Ronse Het fietspad in de Zonnestraat in Ronse heeft het begeven onder de hitte. Een stuk van het wegdek is omhoog gekomen. De zone is ondertussen afgesloten om ongelukken te vermijden. Ook het Vlaams gewest is op de hoogte gebracht, zij zullen instaan voor de herstelling.

“Het is nog maar de tweede keer dat we een dergelijk tafereel meemaken in Ronse”, zegt schepen van Openbare Werken Ignace Michaux (CD&V). “Omdat het asfalt naargelang de weersomstandigheden kan krimpen en uitzetten, is er altijd een uitzettingsvoeg. Bij deze hoge temperaturen was de uitzettingsvoeg klaarblijkelijk niet opgewassen: het asfalt is omhoog gekomen. Een teken dat de warmte die we deze week meemaken, uitzonderlijk is.”