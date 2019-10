Historisch portret kanunnik de Zangré komt thuis in Ronse Lieke D'hondt

17 oktober 2019

14u39 0 Ronse De stad Ronse is een bijzonder schilderij rijker. Het gaat om een portret van kanunnik de Zangré die in de 18de eeuw in Ronse heeft geleefd. “De kanunniken hebben decennialang in Ronse gewoond, maar toch kunnen we slechts op twee van hen een gezicht plakken”, zegt rector Michel T’Joen.

Kanunnik de Zangré werd geboren in Leuven in 1736 en stierf in Ronse in 1785. Zijn erfgenamen wonen in het Franse Montauban en hebben besloten, na het portret van generatie op generatie door te hebben gegeven, het te schenken aan de Kerkfabriek Sint-Hermes.

“Tot nu toe beschikte de stad Ronse slechts over één enkel portret van een voormalige kanunnik van het Ronsisch kapittel. Dankzij deze schenking verrijken we ons historisch patrimonium met een tweede. Het gaat bovendien om één van de allerlaatste leden van het kapittel”, vertelt rector T’Joen fier.

Eric Devos, diensthoofd van Archief en Erfgoed Ronse zal eind 2020 een biografie van kanunnik de Zangré publiceren. In afwachting zal het portret in februari wellicht te bewonderen zijn in het hoogkoor van de Sint-Hermesbasiliek.