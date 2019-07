Het aftellen kan beginnen: affiche van Ronse Opscène is compleet Lieke D'hondt

03 juli 2019

20u52 5 Ronse De nieuwste editie van Ronse Opscène is geboren. Na vijf jaar samenwerken met organisatiebureau Pete’s Promotions is de stad Ronse opnieuw de organisator van Ronse Opscène. Ondertussen is het programma samengesteld en zijn de namen van de geboekte artiesten bekend. “We geven het festival terug aan de Ronsenaars, de horecazaken delen mee in de winst.”

Ronsenaars kijken elk jaar uit naar Ronse Opscène, maar dit jaar belooft het gratis stadsfestival net dat tikkeltje anders te worden. “Net als voor 2014 leggen we de klemtoon opnieuw op lokaal talent”, zegt schepen van Evenementen Aaron Demeulemeester (N-VA). “Het wordt een festival georganiseerd door de lokale gemeenschap, onder coördinatie van het lokaal bestuur. Dat wil zeggen dat er niet alleen op het podium meer Ronsenaars te vinden zullen zijn. Ook achter het podium, in de organisatie en achter de toog zullen mensen uit de Ronsese gemeenschap van dienst zijn. Op die manier steunt Ronse Opscène de lokale middenstand en horeca.” Concreet komt er op de Grote Markt één grote toog waar de horecazaken de dranken zullen serveren. De winst mogen ze eerlijk onder elkaar verdelen. “We merken dat er daardoor al meer draagvlak is voor Ronse Opscène onder de horecazaken. Zij, en de vele sponsors zijn nu al enthousiast.”

School is Cool en Jelle Cleymans

De samenwerking tussen het bestuur en de lokale gemeenschap levert een programma op dat een mix is tussen grote namen en lokaal talent. De artiesten kunnen het beste van zichzelf tonen op het podium op de Grote Markt en het jeugdpodium achter het stadhuis. Zowel op het hoofdpodium als op het jeugdpodium is er vrijdag en zaterdag ruimte voor lokale artiesten. Zo krijgen Wildebras, Rennafoot, Dj Flüke, The LD Project, Hoody Jones, Dj Stream en Creator een kans tijdens Ronse Opscène. Ze zullen op dezelfde podia staan als Jelle Cleymans en de El Bandido’s, Coco Jr. XL, Ilsen & Verhulst, Curtis Alto Live, School is Cool en Cookies and Cream. Op zondag 25 augustus legt het stadsfestival de nadruk op schlagermuziek met onder meer Bruusk, Sha-Na, Laura Lynn, Swoop en Wim Soetaer. Elke festivalavond wordt afgesloten met een dj-set op de markt.

Klassiek concert

De Cultuurdienst en CC De Ververij dragen ook dit jaar hun steentje bij tot Ronse Opscène. Zij organiseren een kinder- en tienermarkt en dansoptredens, maar er komen ook artiesten die de grime en kapsels van de bezoekers onder handen nemen en de Reizende Fabriek komt langs met ‘Fiets je Schilderij’. In de Sint-Hermesbasiliek kunnen cultuurliefhebbers dan weer terecht voor een klassiek concert. Wie dat zal verzorgen, maken de organisatoren later bekend.