Heropening winkels verloopt rustig in Ronse, wel wachtrijen bij ketens Lieke D'hondt

11 mei 2020

15u17 0 Ronse De winkels zijn ook in Ronse opnieuw open gegaan. Het aantal bezoekers dat tegelijk in de winkels aanwezig mag zijn is beperkt en dat veroorzaakte vooral bij enkele ketens wachtrijen voor de deur.

Een echte stormloop is het zoals voorspeld niet geworden. In het centrum van de stad, waar vooral in de Wijnstraat, Abeelstraat, Stationstraat en Peperstraat winkels gevestigd zijn, blijft het tot nu toe rustig. In de César Snoecklaan, waar ketens zoals Action, Eldi, Zeeman en Vanden Borre hun deuren hebben geopend, staan wel wachtrijen.