Heropening recyclagepark verloopt vlot Lieke D'hondt

07 april 2020

15u21 2 Ronse Het recyclagepark in Ronse is sinds vandaag opnieuw open en in tegenstelling tot sommige Het recyclagepark in Ronse is sinds vandaag opnieuw open en in tegenstelling tot sommige andere steden en gemeenten is de heropening in de Hermesstad vlot verlopen. De stad werkt niet met een afsprakensysteem, maar toch blijven de wachtrijen uit.

“Alles verloopt hier vlot”, zegt de bevoegde schepen Jan Foulon (CD&V). “Er is geen chaos en iedereen houdt zich ook in het recyclagepark aan de gemaakte afspraken. We zijn blij dat we als stad hebben opgeroepen om niet massaal naar het containerpark te komen. De Ronsenaars lijken zich daaraan te houden.”

Voor alle duidelijkheid: ook de komende dagen gelden er specifieke regels in het recyclagepark. Er mogen maximum vijf personen of voertuigen tegelijk binnen en wie in de wachtrij staat, moet in zijn wagen blijven zitten. Asbest wordt tijdelijk niet ingezameld. Wie kan wachten, stelt een bezoek aan het recyclagepark best uit. Alle concrete richtlijnen vind je terug op de website van de stad.