Heraanleg Rode Mutslaan gaat van start Lieke D'hondt

27 juli 2020

14u45 0 Ronse De Rode Mutslaan in Ronse gaat vanaf maandag 3 augustus dicht voor een volledige herinrichting. Er zal een systeem van gescheiden riolering geïnstalleerd worden en de nieuwe weg krijgt fietspaden en parkeerstroken.

De heraanleg van de Rode Mutslaan staat al langer op de agenda van het stadsbestuur. Maandag kunnen de ingrijpende werken starten. “In de bestaande weg wordt de gemengde riolering verwijderd en een gescheiden riolering voorzien”, legt schepen van Openbare Werken Ignace Michaux (CD&V) uit. “Er komt ook een nieuw wegdek met parkeerstroken en aanliggende fietspaden. Die zullen aansluiten op de fietspaden in de Zonnestraat en de Engelsenlaan en er zal ook een veilige fietsverbinding ontstaan via de Oude Doorniksesteenweg richting het station.” In de straat komen ook groenzones en plantvakken.

De werken zullen 220 werkdagen in beslag nemen, dus als alles vlot verloopt zal de nieuwe Rode Mutslaan klaar zijn in juli 2021. Tot die tijd moet het doorgaand verkeer omrijden via de Zonnestraat, César Snoecklaan en de Engelsenlaan.