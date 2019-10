Henri Van Overmeire wint muziekprijs Gentse faculteit geneeskunde: “’s Ochtends drummen en daarna geneeskunde, mijn leven kan niet leuker zijn” Lieke D'hondt

15 oktober 2019

09u21 0 Ronse Dat Henri Van Overmeire (23) een bezige bij is, is het minste wat je kan zeggen. De Ronsenaar zit in zijn vierde jaar geneeskunde en volgt tegelijk de opleiding Jazzdrums aan het KASK Conservatorium in Gent. Voor zijn bijzondere passie voor muziek kreeg hij van de Universiteit Gent de Prijs D.L. Clement.

Drum, piano, gitaar en basgitaar: geneeskundestudent Henri Van Overmeire kan het allemaal bespelen. Bovendien zet hij ook zijn eerste stappen om dwarsfluit en saxofoon te leren spelen. “Mijn hoofdinstrument is de drum, maar ik test graag van alles uit. Mijn passie voor muziek is trouwens al ontstaan toen ik nog heel klein was. Er stond thuis een piano in de living en ik speel al muziek sinds ik het me kan herinneren. Mijn vader is zelf ook muzikant en arts, dus het is me met de paplepel meegegeven.”

Toch ging het voor Henri na het middelbaar niet direct richting het Conservatorium. Zelfs geneeskunde was niet zijn eerste keuze. “Ik wou in eerste instantie helemaal geen geneeskunde studeren, omdat ik niet enkel gezien wou worden als ‘de zoon van’. Na het middelbaar heb ik daarom eerst fysica en sterrenkunde gestudeerd. Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan, want het geeft me een andere manier van kijken naar de wereld. Die neem ik ook mee in mijn muziek, want ik doe bijvoorbeeld ook onderzoek naar wiskundige structuren in de muziek. Toen ik in mijn eerste master fysica zat, ben ik ook begonnen met de opleiding geneeskunde. Ik had dus veel tijd over toen ik ben afgestudeerd in de fysica en heb me dan ingeschreven aan het Conservatorium.

Zeven projecten

De dagen van Henri zijn dus goed gevuld, maar dat vindt hij perfect. “Gelukkig zijn de lessen niet verplicht, behalve de praktijklessen en instrumentlessen. Mijn dagen zouden voor mij niet leuker kunnen zijn. ’s Ochtends mag ik drummen, daarna leer ik interessante dingen bij over geneeskunde en ’s avonds mag ik opnieuw gaan drummen.”

In Henri’s vrije tijd is muziek ook nooit veraf. “Momenteel engageer ik me in zeven verschillende muzikale projecten, al repeteren we met de meeste ensembles niet week in week uit. De meest Ronsese is Wildebras. We zijn nu aan het kijken om een album op te nemen. Deze winter staat er ook een project op stapel met de Ronsese danseres Danielle Huyghe, waarin zij gaat dansen en ik ga drummen. Er gaan ook stemmen op om een fusionband op te richten en daar kijk ik heel hard naar uit.”

Prijs D.L Clement

De bijzonder combinatie tussen geneeskunde en muziek viel ook de faculteit geneeskunde op. Die reikt elk jaar de prijs D.L. Clement uit voor mensen die op een bijzondere manier aan muziek doen. Dit jaar gaat de prijs naar Henri. “Er waren dit jaar twee laureaten en ik ben er één van. Ik krijg nu een certificaat en een geldprijs ter waarde van vijfhonderd euro. Dat gaat integraal naar mijn muziek. Ik betaal er een deel van mijn inschrijvingsgeld aan het Conservatorium mee.”