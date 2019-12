Heeft politie van Ronse vermeende kinderontvoerder met de witte pruik vanavond tòch gevat? Ronny De Coster

02 december 2019

18u09 64 Ronse De politie in Ronse ontkent berichten op sociale media die laten geloven, dat de “man met witte pruik” zou zijn opgepakt. “We krijgen dagelijks berichten van mensen die menen de gezochte man te hebben gezien”, zei de Ronsese politiebaas Patrick Boel nog in de vooravond. Maar volgens onze info is er intussen wél een verdachte gevat en wordt die nu ondervraagd.

Politie en parket zijn al ruim een week op zoek naar een man die tot twee keer geprobeerd heeft om in Ronse een kind te ontvoeren. Vorige week deden de speurders nog een oproep in het vtm-opsporingsprogramma Faroek.

“Dat heeft de afgelopen week een pak reacties opgeleverd van mensen die menen dat ze de verdachte hebben gezien. Al die tips worden uiteraard onderzocht, maar het klopt niet, dat dit heeft geleid tot de arrestatie van de man die we zoeken”, zei de Ronsese politiebaas Patrick Boel ons nog in de vooravond.

Gezien langs Steenweg op Elzele

Intussen is komt het onderzoek misschien wél in een stroomversnelling. Volgens onze info is een verdachte opgepakt. De man was vanavond opgemerkt in de buurt van de Elzeelsesteenweg. De politie doorzocht er het verlaten gebouw waar vroeger de doe-het-zelfzaak Gamma was gevestigd. Bij die actie zou een man met witte pruik zijn opgepakt. De verdachte zou op dit moment worden verhoord.

De politie wil over de zaak geen commentaar kwijt.

Later meer.