Hannecard Benelux opent nieuwe gebouwen op industriezone Klein Frankrijk Lieke D'hondt

29 september 2019

18u00 5 Ronse Feest bij Hannecard Benelux afgelopen weekend. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in de bekleding van rollen voor verschillende toepassingen, heeft nieuwe gebouwen geopend in de Ronsese industriezone Klein Frankrijk.

Tot voor kort had Hannecard twee vestigingen in Ronse. De afdeling voor polyurethaanbekleding zat al sinds 1994 in Klein Frankrijk, de rubberbekleding gebeurde sinds 1929 in de Zonnestraat. Die laatste afdeling is nu verhuisd naar Klein Frankrijk. Het bedrijf heeft daarvoor 5.000 vierkante meter laten bijbouwen, goed voor een investering van 4,5 miljoen euro.

Hannecard Benelux maakt deel uit van de internationale Hannecard Groep die twintig productiebedrijven heeft in zestien landen. In Ronse werken honderd medewerkers, in totaal heeft het bedrijf zeshonderd werkkrachten.