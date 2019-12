Hangjongeren veroorzaken overlast aan de bibliotheek en CC De Ververij Lieke D'hondt

16u34 34 Ronse Een aantal hangjongeren zet de laatste tijd de boel op stelten aan de Ronsese bibliotheek en het cultuurcentrum De Ververij. “We gaan na of we bepaalde jongeren een plaatsverbod kunnen opleggen”, zegt burgemeester Luc Dupont (CD&V).

Oppositieraadslid Tom Deputter (Open Vld) merkte tijdens de gemeenteraad op dat er klachten zijn over jongeren die aan de bibliotheek en CC De Ververij rondhangen om problemen te veroorzaken. “Als het personeel van de bibliotheek hen er na drie opmerkingen uitgooit, verplaatsen ze zich naar het cultuurcentrum om daar amok te maken. Een leerkracht van de muziekschool zou er zelfs bedreigd zijn”, zegt Deputter. Burgemeester Luc Dupont bevestigt dat er een aantal incidenten zijn geweest. “Ik heb ondertussen ook met de politie samen gezeten en er zijn een aantal jongeren geïdentificeerd. We bekijken nu of we hen een plaatsverbod kunnen opleggen, want bij sommigen gaat het echt om asociaal gedrag en daar moeten we paal en perk aan stellen. We bekijken of we de camerabewaking in CC De Ververij kunnen uitbreiden en het zou ook goed zijn als het cultuurcentrum zelf een intern reglement opstelt en afficheert.” De burgemeester wil ook samenzitten met de scholen. “Het gaat om jongeren van 14 of 15 jaar. Zij horen op school te zitten en niet rond te hangen op straat.”