Hangjongeren teisteren Scheldekouter: “Buren hebben schrik en durven ‘s avonds niet meer buiten te komen” Lieke D'hondt

23 december 2019

17u30 15 Ronse De bewoners van Scheldekouter in Ronse maken zich zorgen. Hangjongeren maken de buurt onveilig in het deels leegstaande appartementsblok. “Ze gooien met voetzoekers, dealen drugs en doen hun behoefte in de inkomhal.”

Gustaaf De Weerdt is de overlast aan Scheldekouter beu. De deels leegstaande appartementsblokken van sociale huisvestingsmaatschappij De Nieuwe Haard zijn de nieuwe speeltuin geworden voor hangjongeren. “Vooral tijdens deze donkere dagen veroorzaken hangjongeren dagelijks onrust en overlast in de wijk. Vanaf het vallen van de avond dwalen ze door de leegstaande appartementen met een soort voetzoekers. Dat geeft luide knallen, die tot ver buiten de Scheldekouter te horen zijn. Zelfs als ik een wandeling maak met mijn hond, deinzen ze er niet voor terug de bommetjes dichtbij af te steken. Er zijn ook jongeren die gewoon hun behoefte doen in de inkomhallen en er wordt drugs gedeald op de parking tussen de twee appartementsblokken”, vertelt de man bezorgd. “De situatie is niet houdbaar. Er zijn vrouwen die niet meer buiten durven van zodra het donker is. De mensen hebben echt schrik. Veel buren spreken mij erover aan omdat ik zelf stadswachter ben geweest, maar ik kan niet veel doen. Als je de jongeren benadert, lachen ze je gewoon uit. Ik heb de politie al verwittigd en ik ben ook van plan om bij de preventieadviseur van de stad langs te gaan, want zo kan het niet verder.”

Afsluiten

Burgemeester Luc Dupont (CD&V) is zich bewust van de problemen. “We hebben al verschillende klachten van buurtbewoners ontvangen en ook de politie is op de hoogte. Zij zijn al verschillende keren tussenbeide gekomen en houden ook preventieve acties om problemen te voorkomen. Natuurlijk kunnen we niet permanent agenten aan de Scheldekouter posteren. Het probleem is dat een groot deel van de appartementen momenteel leeg staat in afwachting van een grondige renovatie. Van de 25 appartementen zijn er nog een 5-tal bewoond. Daardoor kunnen we het volledige appartementsblok niet afsluiten. We zoeken momenteel naar een oplossing voor de laatste bewoners en van zodra zij weg zijn, sluiten we de werf af. Half 2020 zal de aannemer dan met de werken beginnen, waarna er gewerkt zal worden met een toegangscode. Dat zal de situatie hopelijk verbeteren, want nu kan iedereen er zomaar binnen en buiten lopen.”