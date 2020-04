Handelaars geven korting met coronabon: voordeel van 20 procent met cheque die een jaar geldig is Lieke D'hondt

06 april 2020

17u40 15 Ronse De handelaars in Ronse helpen u alvast uit te kijken naar het einde van de coronacrisis. Alhoewel ze zelf gesloten zijn en dus geen of een pak minder inkomsten hebben, lanceren ze de ‘coronabon’. Die bon kost 50 euro, maar kan online of later in de winkels en horecazaken zelf ingeruild worden voor een aankoopbedrag van 60 euro.

Het zijn vreemde tijden nu we niets meer kunnen gaan drinken in ons favoriete café, niet meer kunnen dineren in een tof restaurant, of de winkel om de hoek kunnen bezoeken. De Unie der Handelaars helpt u uit te kijken naar het einde van de coronacrisis met de ‘coronabon’. “De handelaars hebben deze actie op poten gezet”, zegt schepen van lokale economie Brigitte Vanhoutte (N-VA). “De coronabon kost in aankoop 50 euro, maar kan ingeruild worden voor een aankoopbedrag van 60 euro. Wie zo’n bon koopt, doet dus een voordeel van twintig procent. De coronabon is één jaar geldig en kan nu al online of later in de winkels en horecazaken ingewisseld worden. Het is de Unie der Handelaars die de 10 euro bijlegt met subsidies die ze jaarlijks van de stad ontvangt.”

Website

De coronabon is te vinden op de website www.shoppeninronse.be, ook al een nieuw initiatief.

“De coronacrisis bracht ons leven in de war en we moeten ons aanpassen aan de nieuwe omgeving, waar andere regels gelden”, zegt schepen Brigitte Vanhoutte. “De winkels en de horecasector leveren ondanks deze moeilijke periode veel inspanningen om hun klanten toch nog te bedienen via online shoppen, takeaway en thuisleveringen. Lokaal kopen is dan ook meer dan ooit nodig. Als lokaal bestuur willen we onze handelaars daar graag bij helpen en daarom lanceren we de website www.shoppeninronse.be.”

400 zaken

Op de gloednieuwe website kunnen de bezoekers een overzicht vinden van alle winkels en horecazaken in Ronse. Er zijn momenteel een 300-tal winkels en 100 horecazaken opgenomen in overzichtelijke lijsten. “Bezoekers kunnen meteen de gegevens van de zaken raadplegen en doorklikken naar hun website of webshop. Lokaal shoppen of eten in Ronse kan dus, zelfs in coronatijden”, verduidelijkt schepen Vanhoutte.