Grote Moskee van Ronse wil gebedsruimte ter beschikking van ziekenhuis stellen als dat nodig is Lieke D'hondt

18 april 2020

11u15 0 Ronse De Grote Moskee van Ronse wil het AZ Glorieux helpen met de opvang van coronapatiënten als het ziekenhuis een capaciteitstekort zou hebben. De Grote Moskee kan dan ingericht worden als hospitaal. “We hopen dat de situatie niet uit de hand loopt, maar als het nodig is dragen we de sleutels over.”

“De coronacrisis raakt de wereld ongemeen hard”, vertelt vrijwilliger in de moskee Youssef Elidrissi. “In België hebben we dankzij het accurate optreden van de verschillende overheidsniveaus, die nauw samenwerken met experten, de gevolgen van het virus min of meer onder controle. Maar dat betekent niet dat we op onze lauweren mogen rusten. We moeten alert blijven.”

Omdat er in de Grote Moskee al sinds 13 maart geen gebedsmomenten meer plaatsvinden om zo de verspreiding van het coronavirus in te dijken, staat het gebouw momenteel leeg. “Daarom hebben we besloten om, als dat nodig is, de ruimte ter beschikking te stellen van het AZ Glorieux om zieken op te vangen. Uit onze contacten met het ziekenhuis blijkt dat er nog voldoende capaciteit is, maar als het nodig is staan we klaar. Solidariteit is immers heel belangrijk in de islam.”