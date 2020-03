Grote Moskee Ronse springt in de bres voor zwakkeren tijdens coronacrisis Lieke D'hondt

30 maart 2020

11u26 38 Ronse De Grote Moskee in Ronse draagt ook haar steentje bij tijdens de coronacrisis. Met een filmpje op sociale media roepen de vrijwilligers op om de maatregelen van de overheden goed op te volgen en de zwakkeren in de samenleving te helpen.

De Grote Moskee wil vooral de lokale risicogroepen, zoals ouderen, zieken en mensen met financiële problemen helpen. Ze bieden hulp aan om boodschappen te doen of het vuilnis buiten te zetten, maar openen ook het rekeningnummer BE42 0018 8385 2154 om de mensen die het financieel moeilijk hebben tijdens deze periode extra hulp te bieden. Via de nummers 0472/34.60.73, 0472/93.62.18 en 0474/89.39.86 kan hulp gevraagd worden. “In een uitzonderlijke situatie als deze moeten we iedereen maximaal steunen, zeker de mensen die het moeilijk hebben”, motiveert vrijwilliger Youssef Elidrissi de actie.