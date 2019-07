Groen vraagt meer transparantie over subsidies: “Zijn niet verbaasd over wat er met de Bommels is gebeurd” Lieke D'hondt

12 juli 2019

15u03 0 Ronse Na het ontslag van vier bestuursleden, waaronder de voorzitter, van de Raad der Bommels vraagt oppositiepartij Groen meer transparantie bij de toekenning van subsidies aan evenementen. “Ongeacht wat er bij de Bommels aan de hand is, moet er meer transparantie zijn over de subsidies en moet de administratie van de stad betrokken worden bij de uitreiking ervan.”

Eerder deze week raakte bekend dat vier bestuursleden van de Raad der Bommels die elk jaar de populaire Bommelsfeesten organiseren, ontslag hebben genomen. Ze deden dat nadat ze op het matje geroepen waren bij de schepen van Bommels, de burgemeester en de stadssecretaris. Zij hadden onregelmatigheden ontdekt bij het bestuur van de Raad. “We zijn niet verbaasd over wat er is gebeurd”, zegt Groen-gemeenteraadslid Lech Schelfout. “We laten in het midden wat er precies aan de hand is bij de Raad, maar we willen het moment wel aangrijpen om te pleiten voor meer transparantie omtrent de subsidies die de stad toekent aan evenementen”, vertelt hij. “We vinden het goed dat het stadsbestuur bijdraagt aan de rijke traditie van feesten en evenementen in de stad, maar dat moet wel op een correcte manier gebeuren. In een doorlichting van Audit Vlaanderen krijgt Ronse goede punten op vlak van premies, subsidies en toelagen, maar er blijkt wel iets te schorten aan de losse subsidies. Het gaat dan onder meer over subsidies aan de Bommels en de Fiertel. Voor die evenementen worden niet altijd de juiste procedures gevolgd. Bij subsidies die hoger liggen dan 25.000 euro, wat het geval is voor de Fiertel en de Bommels, zou er eigenlijk een goedkeuring moeten zijn van de financieel directeur van de stad. Dat gebeurt niet, waardoor de stad het risico loopt op onrechtmatige toekenning van subsidies.” Schelfout wil ook dat de stadsadministratie betrokken wordt bij de toekenning van subsidies, zodat niet enkel de schepenen beslissen over wie welke subsidies krijgt.

“Al langer mee bezig”

Schepen van Bommels en Fiertel Ignace Michaux (CD&V) geeft alvast mee dat er intern gewerkt wordt aan de manier waarop subsidies worden uitgedeeld in Ronse. “We hebben zelf aan Audit Vlaanderen gevraagd om onze subsidies door te lichten, dus we weten dat we op dat vlak iets beter kunnen. We zijn nu proactief bezig om de subsidiereglementen te herschrijven en samenwerkingsovereenkomsten op te stellen. Dat heeft overigens niets te maken met wat er nu aan het licht is gekomen bij de Bommels. We waren daar al eerder mee bezig.” Over wat er precies aan de hand is geweest bij de Bommels, communiceert de schepen momenteel niet.