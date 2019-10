Groen Ronse wil extra signalisatie aan oversteek fietspad Savooistraat Lieke D'hondt

13 oktober 2019

15u37 2 Ronse Het nieuwe fietspad tussen de Beekstraat en de Drieborrebeekstraat in Ronse is een goede zaak, maar de oversteek aan de Savooistraat moet beter. Tenminste, dat is waar Groen Ronse voor pleit. De partij vraagt betere signalisatie. “Als de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer geen markering willen aanbrengen, dan doen we het zelf wel.”

“Uiteraard zijn we met Groen zeer tevreden dat de provincie samen met de stad dit stuk van een Bovenlokale Functionele Fietsroute heeft gerealiseerd”, zegt Groen-gemeenteraadslid Lech Schelfout. “Alleen is de oversteek van de Savooistraat zonder meer problematisch. Het nieuwe fietspad dwarst de Savooistraat op een plek waar auto’s zeer vaak sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur rijden. Toch is er geen enkele markering of signalisatie aangebracht. Bovendien is het zicht op het fietspad belemmerd door struiken op de hoek.” Groen wil dat er verkeersborden komen die waarschuwen voor overstekende fietsers, een duidelijke wegmarkering op de grond, een plateau om het verkeer af te remmen en bijkomende verlichting.

“De huidige situatie is totaal onverantwoord. Het is gewoon wachten tot het eerste zware ongeval. We beseffen wel dat het stadsbestuur niet alleen kan beslissen omdat het een gewestweg is, maar we hebben de indruk dat ze niet erg hard hebben aangedrongen om maatregelen te nemen”, besluit Schelfout.

De fietsers die de Savooistraat kruisen via het fietspad moeten voorrang geven aan het verkeer in de Savooistraat. De bestuurders worden nu enkel gewaarschuwd door een bord dat wijst op de gewijzigde verkeerssituatie.