Groen Ronse stelt zich vragen bij Unesco-dossier Fiertel Lieke D'hondt

04 september 2019

14u06 5 Ronse Oppositieraadslid Lech Schelfout (Groen) vraagt zich openlijk af of de Fiertel wel erkend moet worden als Unesco-erfgoed. “Is er eigenlijk al ooit een debat gevoerd over waarom we een Unesco-erkenning willen voor de Fiertel?”

Het stadsbestuur en een speciale werkgroep werken al enkele jaren aan een dossier om de Fiertelommegang te laten erkennen als Unesco-erfgoed. Dat dossier wordt in verschillende fasen opgebouwd en zal verder aangevuld worden dankzij een samenwerking met Erfgoedbureau Erfgoed en Innovatie. De stad heeft daar een budget van 37.500 euro voor veil. “Maar hoeveel zal het ons in totaal kosten om de Fiertel te laten erkennen als Unesco-erfgoed”, vraagt Groen-raadslid Lech Schelfout zich af. “Is er bovendien ooit een inhoudelijk debat gevoerd over waarom we de erkenning van de Fiertel vragen? Ik woon zelf vier jaar in Ronse en heb de Fiertel al drie keer gestapt. Het is inderdaad een uniek gebeuren, jong en oud leven ernaartoe en Ronsenaars keren uit alle hoeken van het land en de wereld terug naar Ronse voor de Fiertel. Ik heb ook veel bewondering en respect voor de dragers die de ommegang elk jaar opnieuw organiseren. Toch vraag ik me af of de Fiertel niet meer iets is voor en door Ronsenaars. Ik vraag me af of de Fiertel wel aan belang gaat winnen door een Unesco-erkenning.”

Eregast

Verschillende schepenen reageren teleurgesteld op de uitspraken van Schelfout. Schepen van Cultuur Joris Vandenhoucke (CD&V) waarschuwt dat hij op die manier op de tenen van veel Ronsenaars trapt en schepen van Fiertel Ignace Michaux (CD&V) nodigt Schelfout alvast uit op de volgende Fiertel. “U mag mijn eregast zijn, dan kan ik uitleggen waarom de Fiertel zo belangrijk is en dan zult u er meteen verknocht aan zijn.” Ook schepen van Toerisme Brigitte Vanhoutte (N-VA) is ontgoocheld. “De uitspraken zijn kwetsend voor alle inspanningen die geleverd zijn rond de erkenning van de Fiertel en de verheffing van de Sint-Hermesbasiliek. De Fiertel is belangrijk voor de bovenlokale uitstraling van Ronse en we mogen er met gepaste trots mee uitpakken. Bovendien kan je in het dossier een verantwoording vinden voor elke uitgegeven euro.”