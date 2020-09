Grégoire De Bruyne en Pieter Nuytten wandelen in spoor van Britse bevrijders: “Eerbetoon aan iedereen die overleden is om onze democratie in stand te houden” Lieke D'hondt

04 september 2020

15u10 1 Ronse In alle stilte heeft Ronsenaar Grégoire De Bruyne (37) de route afgestapt die de Engelsen tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gevolgd om Ronse te bevrijden. Op die manier heeft de voorzitter van de Koninklijke Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers in Ronse en de Ronsese afdeling van de gewapende verzetsorganisatie ‘Les Insoumis’ de bevrijding van de Hermesstad herdacht.

Elk jaar brengt Grégoire De Bruyne een eerbetoon om de bevrijding van Ronse en België te herdenken. Dit jaar moest hij het door het coronavirus wat creatiever aanpakken, want de geplande reis naar Schotland om daar eer te tonen aan de monumenten van de commando’s en de trip naar Normandië ter herdenking van de brigade Piron konden niet doorgaan. Dus besloot De Bruyne een staptocht van 38 kilometer te ondernemen, in het spoor van de Engelse bevrijders richting Ronse. In alle stilte ging de wandeling door op 14 augustus. Volledig in uniform stapten De Bruyne en vaandeldrager Pieter Nuytten met logistieke steun van Frederique Heyerick van het Franse Camphin-en-Pévèle richting het Monument van de Bevrijding in de Engelsenlaan in Ronse. “Het is een eerbetoon aan de Britse bevrijders en de duizenden Belgische oorlogsvrijwilligers die zowel in de weerstand, de Royal Air Force, S.A.S. Brigade Piron, S.O.E. als de Royal Navy Section Belge actief waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Velen van hen zijn overleden terwijl ze vochten om onze democratie in stand te houden”, zegt De Bruyne. “Omdat we in deze omstandigheden met het coronavirus niet te veel volk op de been wilden brengen, hebben we ervoor gekozen de tocht niet in beeld te brengen via sociale media en het eerbetoon eerder stil te houden. Nu de herdenking van de Ronsese bevrijding eraan komt, vinden we het toch fijn om te tonen hoe wij deze gebeurtenis hebben herdacht.”

Overgrootvader

Dat De Bruyne gefascineerd is door de Tweede Wereldoorlog hoeft niet te verbazen. Zijn eigen overgrootvader Fernand Deuninck was één van de oprichters van de Vlaamse afdeling van Les Insoumis, de gewapende verzetsstrijders. Decennia later mag De Bruyne zich voorzitter van de Ronsese afdeling van Les Insoumis noemen en staat hij ook aan het hoofd van de Koninklijke Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers in Ronse.

Ook de stad herdenkt de bevrijding van Ronse. De plechtigheid aan het monument in de Engelsenlaan zal plaatsvinden op zaterdag 5 september om 11.30 uur, met aandacht voor de geldende coronamaatregelen.